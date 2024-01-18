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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:49

Сильный ветер ожидается в Москве после полудня

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Сильный порывистый ветер ожидается в Москве после полудня и до конца четверга, в столичном комплексе городского хозяйства рекомендуют москвичам быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними машины.

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"По прогнозам синоптиков, сегодня после 12:00 и до конца дня в столице ожидается сильный ветер с порывами 16-21 м/с", - говорится в сообщении ведомства.

"Просим горожан быть внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - добавили в комплексе.

Как сообщалось, 18 и 19 января в столице ожидается сильный снегопад, в связи с чем городские службы переведены в режим повышенной готовности.

Москва
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