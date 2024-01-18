Москвичам посоветовали воспользоваться городским транспортом из-за снегопада

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Департамент транспорта Москвы предупредил, что, по прогнозу синоптиков, днем в столице начнется метель и снегопад может продлиться до вечера пятницы. Автомобилистам посоветовали пересесть на городской транспорт.

"По прогнозу синоптиков, сегодня в Москве ожидается ухудшение погоды: сильный ветер и снег, который будет идти до завтрашнего вечера", - приводится в пресс-релизе информация Центра организации дорожного движения.

Водителей призвали избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также особенно быть аккуратными на подъемах и спусках с мостов и эстакад.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил "Интерфаксу", что 18 и 19 января в Москве прогнозируются заметные снегопады, выпадет от 10 до 15 мм осадков. Кроме того, по прогнозам, в четверг ожидается усиление ветра до 20 м/с, что приведет к метели.