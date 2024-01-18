Пробки в Москве достигли 9 баллов из-за сильного снегопада

Фото: Михаил Синицын/ТАСС

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - По данным сервиса "Яндекс.карты", пробки на дорогах оцениваются в 9 баллов.

Столичный Дептранс советует автомобилистам пересесть на общественный транспорт, который продолжает работать штатно в снегопад.

"В городе идет сильный снег. Дорожная обстановка стабильная. Рекомендуем для поездок использовать городской транспорт. Он работает штатно. Личные автомобили едут со средней скоростью - 19 км/ч, автобусы и такси едут быстрее по выделенным полосам - 28 км/ч", - говорится в телеграм-канале департамента.

Отмечается, что интенсивное движение на внешней стороне Садового кольца от Земляного Вала до Новинского бульвара, ТТК, на улице Генерала Дорохова по направлению в область.

"Будьте аккуратными: соблюдайте скоростной режим, не совершайте резких маневров и не отвлекайтесь на телефон во время движения", - добавили в дептрансе.