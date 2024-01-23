Мягкая зима придет в Москву в пятницу на смену весенней погоде четверга

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Весенняя погода прогнозируется в Москве в четверг, температура и днем, и ночью будет около плюс 1 градуса, с пятницы в столичный регион вернется мягкая зима, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В среду и в четверг в Москве прогнозируется очень высокая температура, на 6-7 градусов выше нормы. Это связано с тем, что воздушные массы будут перемещаться с юго-запада и с юга - из Малой Азии и восточных акваторий Средиземного моря", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что ближайшей ночью минимальная температура в Москве будет минус 4 - минус 2 градуса, а днем прогнозируется ноль - плюс 2. В четверг температура ночью и днем, согласно прогнозу, будет от минус 1 до плюс 1. Такая температура, как отметил Вильфанд, соответствует третьей декаде марта.

Кроме того, в ближайшие два дня резко понизится давление, к четвергу оно будет составлять около 735 мм ртутного столба. Говоря об осадках, он уточнил, что в среду и четверг выпадут осадки в виде снега и мокрого снега, но, несмотря на положительную температуру, дождь не прогнозируется.

С пятницы в Москву вернется "мягкая зимняя погода".

"Температура начнет понижаться. Уже температура ночью отрицательная, около минус 5, а днем около минус 3. В субботу и воскресенье ночные температуры минус 9 - минус 7, днем около минус 5", - сказал Вильфанд.

В выходные прогнозируются местами небольшой снег, ветра не будет.