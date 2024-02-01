Москвичей предупредили о гололедице в ночь на пятницу

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - В Москве в ночь на пятницу возможна гололедица, пешеходам и автомобилистам следует быть аккуратнее на дорогах, предупредил телеграм-канал комплекса городского хозяйства.

"По прогнозам синоптиков, в ночь на 2 февраля местами возможно образование гололедицы из-за перехода температуры воздуха через 0°C в сторону отрицательных значений",- говорится в сообщении.

В мэрии заверили, что проверяют состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы по погоде.