В Москве в ночь на четверг обещают гололед и ледяной дождь

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В столичном управлении МЧС предупредили москвичей о гололеде и ледяном дожде в ночь на четверг.

"В связи с прохождением теплого атмосферного фронта, ночью 1 февраля местами в Москве ожидается гололед, ледяной дождь", - заявило ведомство.

Водителям посоветовали значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров, а также не парковаться рядом с деревьями. Пешеходам рекомендовано обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.