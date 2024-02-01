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Гидрометцентр прогнозирует оттепель в Москве в первые дни февраля

Гидрометцентр прогнозирует оттепель в Москве в первые дни февраля
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Первые дни февраля в Москве будут очень теплыми, с температурой до плюс 3 градусов, но уже с 7 февраля в столичный регион вернется зимняя погода температура опустится до минус 5 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Первая пятидневка в Москве будет очень теплой. Во вторник будет переходный день, меняется циркуляция. И, начиная со среды, возвращается нормальная февральская погода, температура около минус 10 ночью, а днём около 4-5 градусов ниже ноля", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что в четверг, 1 февраля, в Москве температура днем поднимется до плюс 1 - плюс 3 градусов, что на 7 градусов выше нормы и соответствует значениям третьей декады марта. В пятницу в столице будет минус 1 - плюс 1 градус.

"В субботу температура понизится. Уже ночью будет минус 6 - минус 4, по области до минус 9. Днём минус 4 - минус 1. И вот тут все подмерзнет и будет значительная гололедица. А в воскресенье и понедельник опять оттепельная погода", - добавил Вильфанд.

Так, по прогнозам, в воскресенье и в понедельник днем будет от минус 2 до плюс 3 градусов. Во вторник температура в столичном регионе будет от минус 5 до ноля.

Гидрометцентр Роман Вильфанд Москва
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