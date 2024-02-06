Городские службы перешли на режим повышенной готовности из-за снегопада в Москве

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Специалисты городских служб работают в режиме повышенной готовности из-за снегопада, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В столичном регионе начался снегопад, по данным синоптиков, завтра в городе вновь ожидается снег, местами сильный, метель, на дорогах гололедица и снежные заносы. Возможны порывы ветра до 15-17 м/с, ожидается до семи см снега. Все городские службы работают в режиме повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов", - сказал Бирюков журналистам.

Он призвал москвичей быть внимательными на тротуарах и дорогах, по возможности, во время снегопада не выезжать на личных автомобилях.

По мере выпадения осадков коммунальная техника будет проводить сплошное механизированное прометание ключевых дорог и магистралей с последующей противогололедной обработкой проезжей части.

Особое внимание будет уделяться очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и Московского центрального кольца (МЦК), железнодорожным станциям и платформам, транспортно-пересадочным узлам (ТПУ), объектам социальной сферы и потребительского рынка.

Для помощи водителям грузовых автомобилей, в первую очередь, на МКАД и в новой Москве организовано дежурство тягачей.

После окончания снегопада коммунальные службы приступят к очистке от снега и наледи кровель, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков.