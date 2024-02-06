Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Городские службы перешли на режим повышенной готовности из-за снегопада в Москве

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Специалисты городских служб работают в режиме повышенной готовности из-за снегопада, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В столичном регионе начался снегопад, по данным синоптиков, завтра в городе вновь ожидается снег, местами сильный, метель, на дорогах гололедица и снежные заносы. Возможны порывы ветра до 15-17 м/с, ожидается до семи см снега. Все городские службы работают в режиме повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов", - сказал Бирюков журналистам.

МоскваВ Москву с пятницы придут морозы до минус 24В Москву с пятницы придут морозы до минус 24Читать подробнее

Он призвал москвичей быть внимательными на тротуарах и дорогах, по возможности, во время снегопада не выезжать на личных автомобилях.

По мере выпадения осадков коммунальная техника будет проводить сплошное механизированное прометание ключевых дорог и магистралей с последующей противогололедной обработкой проезжей части.

Особое внимание будет уделяться очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и Московского центрального кольца (МЦК), железнодорожным станциям и платформам, транспортно-пересадочным узлам (ТПУ), объектам социальной сферы и потребительского рынка.

Для помощи водителям грузовых автомобилей, в первую очередь, на МКАД и в новой Москве организовано дежурство тягачей.

После окончания снегопада коммунальные службы приступят к очистке от снега и наледи кровель, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков.

Москва Петр Бирюков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Корь выявлена в одном из кампусов МИРЭА на проспекте Вернадского

Систему отопления Москвы настроили на ожидаемое похолодание

В Москву с пятницы придут морозы до минус 24

В Москву с пятницы придут морозы до минус 24

Столичная прокуратура предостерегла от участия в несогласованной акции в Москве

Перебои с оплатой банковскими картами наблюдаются в городском транспорте Москвы

Гидрометцентр прогнозирует оттепель в Москве в первые дни февраля

Гидрометцентр прогнозирует оттепель в Москве в первые дни февраля

В Москве в ночь на четверг обещают гололед и ледяной дождь

Московский омбудсмен в 2023 году получила рекордное число обращений

За год в армию поступили около 2000 получивших гражданство РФ в Московском регионе

За год в армию поступили около 2000 получивших гражданство РФ в Московском регионе

В Москве двух подростков арестовали по делу о поджоге релейного шкафа

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });