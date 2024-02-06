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Систему отопления Москвы настроили на ожидаемое похолодание

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Специалисты комплекса городского хозяйства скорректировали работу системы отопления в соответствии с ожидаемым в ближайшие дни понижением температуры воздуха, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

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"Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха в столичном регионе в ночные часы может понижаться до -23...-21 градусов. В связи с похолоданием скорректировали температуру теплоносителя в магистральных сетях, в настоящее время она полностью соответствует нормативным значениям", - сказал Бирюков журналистам во вторник.

По его словам, технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбираются в соответствии с температурой наружного воздуха.

Корректировка производится под контролем диспетчерских служб ПАО "МОЭК" в автоматическом режиме, на основании показателей температурных датчиков.

Петр Бирюков Москва
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