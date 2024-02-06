В Москву с пятницы придут морозы до минус 24

В среду же обещают метель

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В Москве с пятницы 9 февраля резко похолодает, днем будет не теплее минус 14 градусов, ночью мороз будет до минус 24 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"В ночь на четверг температура понизится уже до минус 13 - минус 10 градусов, а по области до минус 20. Днем температуры совсем не высокие, около минус 10 градусов. И дальнейшее сильнейшее похолодание будет в пятницу и субботу", - сказал он.

Столичный регион окажется в тылу циклона, который приведет к тому, что температура ночью в пятницу и субботу будет от минус 24 до минус 19 градусов, а днем от минус 14 до минус 9. Такая температура на 10 градусов ниже нормы.

"Начиная с пятницы - красивая, но суровая погода. Холоднючая, но солнечная, снег будет искриться под солнцем", - добавил Вильфанд.

В среду синоптики ожидают в столице снегопад.

"В Северном море сформировался глубокий циклон, который будет перемещаться с очень большой скоростью. И уже завтра он пройдет большое расстояние, центр его будет в районе Белоруссии. И на Москву, и на центр европейской России будет оказывать очень сильное влияние его западная периферия", - сказал Вильфанд.

Этот циклон приведет к тому, что температура ночью опустится до минус 10 - минус 8 градусов, а днем будет около минус 5, что на 1-2 градуса ниже нормы и соответствует значениям января. Кроме того, он приведет к тому, что в Москве начнется снегопад.

"Завтра в Москве будет снег, нельзя сказать, что он суперсильный, но он будет умеренный и сильный, и порывы ветра будут достигать 15-17 м/с, - добавил Вильфанд. - По расчетам, выпадет от 7 до 10 мм снега, что составит около четверти месячной нормы осадков".

Снежная погода сохранится в столице в течение дня.

"По прогнозам синоптиков, днем 7 февраля в столице ожидаются снег, местами сильный, метель, возможно образование гололедицы. Ожидается усиление ветра с порывами до 17 м/с, - предупредил телеграм-канал комплекса городского хозяйства. - Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили".