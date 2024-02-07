В Подмосковье на трассе "Дон" столкнулись почти 30 автомобилей

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - В Подмосковье в сильную метель столкнулись почти три десятка машин, есть пострадавшие и погибший, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"Авария произошла на 86 км трассы "Дон" в районе Ступино (Московская область). Одновременно столкнулись почти 30 автомобилей, следовавших в направлении Москвы", - сказал собеседник агентства.

Госпитализированы как минимум четыре человека, один погиб.

На юг Подмосковья и Новую Москву в среду после обеда обрушилась метель. Видимость не превышает нескольких метров.

В Москве средняя скорость движения снизилась до 24 километров в час, сообщил Департамент транспорта столицы со ссылкой на Центр организации дорожного движения. Чиновники предупредили, что снегопад продлится до четверга, и посоветовали оба дня использовать метро, МЦК, МЦД для поездок по городу. Сервис "Яндекс.Пробки" оценивает пробки на 15:45 в 8 баллов.

