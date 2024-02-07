В районе подмосковного Пушкино произошло 11 ДТП с участием более чем 20 машин

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Серия автомобильных аварий с участием более чем 20 машин произошла на трассе М-8 "Холмогоры" в городском округе Пушкино, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.

"Сегодня на 40-м и 51-м км автодороги М-8 "Холмогоры" произошло 11 дорожно-транспортных происшествий. По предварительной информации, пострадавших нет. Повреждено более 20 транспортных средств", - сказали журналистам в пресс-службе главка.

Водителям рекомендовали учитывать сложившуюся ситуацию и выбирать пути объезда.

Ранее сообщалось о массовой аварии в среду днем на 86-м километре трассы "Дон" в районе Ступино. Одновременно столкнулись почти 29 автомобилей, следовавших в направлении Москвы.

В МВД сообщили об одном погибшем и троих пострадавших в ДТП на трассе "Дон". В пресс-службе Минздрава Московской области "Интерфаксу" сообщили что, по предварительной информации, пострадали 15 человек.

Движение транспорта по трассе "Дон" в сторону Москвы ограничено. Организован объезд через Каширское шоссе.

На Московский регион в среду обрушилась метель.