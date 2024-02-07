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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Минздрав Подмосковья сообщил о 15 пострадавших в массовом ДТП на трассе "Дон"

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Всего в результате массовой аварии с участием 29 автомобилей на трассе М-4 "Дон" в Подмосковье пострадали 15 человек, сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе Минздрава Московской области.

"По предварительной информации, на данный момент в результате ДТП на трассе М-4 пострадали 15 человек. Из них восемь были осмотрены врачами на месте и от госпитализации отказались. Еще семеро доставляются в стационары медорганизаций Московской области", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на месте происшествия продолжают работать бригады скорой помощи и Территориального центра медицины катастроф.

В МВД РФ ранее сообщили, что в результате массовой аварии днем в среду с участием 29 автомобилей на 86 километре трассы М-4 "Дон" в Московской области погиб один человек, еще трое пострадали.

Движение на трассе "Дон" в сторону Москвы перекрыто, сообщил ранее Минтранс Подмосковья.

На юг Подмосковья в среду обрушилась метель. Видимость не превышает нескольких метров.

Подмосковье
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