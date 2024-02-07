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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Что произошло за день: среда, 7 февраля

Метель спровоцировала аварии на дорогах Подмосковья, Совет Федерации одобрил закон о конфискации за преступления против безопасности РФ, лидерство Алиева на выборах в Азербайджане

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Совет Федерации одобрил закон о конфискации за преступления против безопасности РФ.

- Из-за метели в Подмосковье произошли крупные ДТП на трассах "Дон" и "Холмогоры". На 86-м километре трассы "Дон" в районе Ступино столкнулись 29 автомобилей, в результате, по данным МВД России, погиб один человек. Минздрав Московской области сообщил о 15 пострадавших. В районе подмосковного Пушкино произошло 11 дорожных аварий с участием более чем 20 машин.

- В Кремле подтвердили, что Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Его могут распространить 8 февраля.

- Результаты экзит-полов свидетельствуют о лидерстве Алиева на президентских выборах в Азербайджане. По данным Oracle advisory group, он набирает 93,9%, по данным Центра социологических исследований - 92,4%.

- Минэкономразвития сообщило о замедлении роста ВВП РФ в IV квартале до 5,1% после 5,5% в III квартале, 4,9% во II квартале и снижения на 1,8% в I квартале.

- Росфинмониторинг внес главу военной разведки Украины в перечень экстремистов и причастных к террору. Кроме Кирилла Буданова в реестр внесены командующий ВВС Украины Николай Олещук и командующий ВМС Алексей Неижпапа.

- Суд в Хабаровске 22 февраля рассмотрит ходатайство о признании движения "Я/МЫ Сергей Фургал" экстремистским. Оно возникло в 2020 году в период следствия над бывшим губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом.

- Грипп птиц подозревают на крупнейшей сахалинской птицефабрике "Островная". Проблема возникла на яичном производстве, птицефабрика с 7 февраля приостановила реализацию яиц и мясной продукции.

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