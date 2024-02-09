Оттепель после сильных морозов придет в Москву со следующей недели

Сильный снегопад начнется вечером в понедельник и будет идти сутки

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Потепление после очень холодной погоды придет в Москву в понедельник, температура повысится до нуля, к концу следующей недели вернется "нормальная февральская погода" с температурой около минус 4 градусов. Об этом сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Резкое повышение температуры после суперхолодной погоды наступает в понедельник. Температурный фон будет такой – ночью минус 9 - минус 7, а днем – нуль - минус 2, на юге области даже до плюс 1. И начнутся осадки – сначала небольшие, но по области умеренные. Они будут в виде снега и мокрого снега", - сказал Вильфанд.

Вечером в понедельник начнется снегопад. "Снег будет идти сутки, будет опять приличный снегопад", - сказал Вильфанд.

Температура во вторник ночью и днем, как уточнил научный руководитель Гидрометцентра, будет одинаковая – от минус 6 до минус 1 градуса. В среду, по прогнозам, погода существенно не изменится – ночью минус 7 - минус 3 градуса, днем – минус 6 - минус 1. В течение дня временами будет идти снег.

Еще одно повышение температуры прогнозируется в четверг: ночью температура будет около минус 5, а днем от минус 4 до плюс 1 градуса. Ночью и днем прогнозируется снег.

"И затем опять нормальная зимняя февральская погода – ночью минус 13 - минус 8, а днем около минус 5 - минус 3. Такая погода будет с пятницы по воскресенье", - сказал Вильфанд.