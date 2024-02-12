Непогода в Москве продлится до середины вторника

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Неблагоприятные погодные условия в столице с ледяным дождем, туманом и налипанием мокрого снега в отдельных районах продлятся до середины вторника, сообщил в понедельник комплекс городского хозяйства Москвы.

"Согласно уточненному прогнозу синоптиков, неблагоприятные погодные условия сохранятся в ночь на вторник, 13 февраля, и в первой половине дня. Возможны гололед, местами сильный, в отдельных районах города - ледяной дождь, налипание мокрого снега, туман", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в 21:00 городские службы приступят к очередной противогололедной обработке проезжей части и тротуаров. "Цикл работ будем повторять в соответствии с погодными условиями", - отметили в комплексе.