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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:24

Двадцатиградусные морозы вернутся в Москву в четверг

Двадцатиградусные морозы вернутся в Москву в четверг
Фото: Денис Воронин/Агентство "Москва"

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Новое похолодание начнется в Москве в среду, с четверга в столичный регион вернутся морозы ниже 20 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В среду дневная температура будет около минус 10 градусов. Это нормальная зимняя погода. Облачно, с прояснениями, небольшой снег. А дальше - резкое понижение температуры", - сказал он.

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Вильфанд уточнил, что изменение погоды связано с перемещением с востока на запад антициклона, что бывает крайне редко. Он приведет к значительному повышению давления и усилению морозов.

"Уже начиная с четверга, морозы будут ниже 20 градусов. Ночью минус 22 - минус 18 до конца недели. Дневные температуры: в четверг минус 15 - минус 10, в пятницу - минус 18 - минус 13", - сообщил синоптик.

При этом, неделя в столичном регионе начнется с теплой погоды. В понедельник днем температура будет от минус 2 до ноля, а во вторник - от минус 4 до минус 2.

Москва Гидрометцентр Роман Вильфанд
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