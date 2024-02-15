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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

МГИК создаст рабочую группу для ускорения модернизации системы информационной безопасности

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Московская городская избирательная комиссия (МГИК) в ближайшее время создаст рабочую группу для оптимизации работы по модернизации системы информационной безопасности, сообщила глава МГИК Ольга Кириллова.

"Мы должны были модернизировать систему информационной безопасности. (...) Большая работа проделана и в то же время она еще не завершена. (...) В ближайшее время для оптимизации работы в этом направлении мы планируем создать рабочую группу, пригласить туда разработчиков и совместно форсировать решение вопроса", - сказала Кириллова в ходе заседания комиссии в четверг.

По ее словам, сэкономленные денежные средства, которые были запланированы на модернизацию системы информационной безопасности Мосгоризбиркома, будут возвращены. Экономия составила 122 млн 382 тыс. 700 рублей.

Выборы президента РФ пройдут в течение трех дней – с 15 по 17 марта текущего года.

МГИК Мосгоризбирком
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