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В "Московской электронной школе" появились тетради для лабораторных работ

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - В библиотеку "Московской электронной школы" (МЭШ) добавили интерактивные тетради для виртуальных лабораторных работ по физике и химии для учеников 7-9-х классов, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

"Для школьников 7-9 классов мы запустили интерактивные тетради для лабораторных работ в пространстве виртуальных лабораторий. Провести опыты по физике и химии можно теперь онлайн. Развивать и проверять свои навыки и знания станет проще, а вот списывать сложнее. Для каждого школьника будет создан уникальный вариант из общей базы задач и тестов. Благодаря новым интерактивным тетрадям школьники смогут лучше понимать учебный материал и развить навыки научного мышления", - сказала она.

В мэрии считают, что интерактивные тетради будут полезны и педагогам, которые смогут рекомендовать их для внеклассного изучения или самостоятельного проведения лабораторных работ в качестве домашнего задания. Автоматическая проверка позволит учителям сэкономить время.

Каждая из тетрадей посвящена определенному разделу образовательной программы. Функция вариативности позволяет подобрать для ученика уникальный комплект заданий. Это могут быть тесты с выбором варианта ответа из предложенных, открытые вопросы, таблицы для заполнения или предложения построить график.

Школьники могут выполнять задания в интерактивных тетрадях, предназначенных для работы в шести виртуальных лабораториях, таких как "Механика", "Электродинамика", "Оптика", "Электромагнитное поле. Фарадей", "Молекулярная физика и термодинамика", "Неорганическая химия".

МЭШ Анастасия Ракова Москва
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