Анастасия Ракова: Отменять эффективную меру по дистанту для школьников в Москве сейчас рискованно

Вице-мэр Москвы рассказала, что благодаря введенным мерам почти 23 тысячи детей избежали инфекции

Анастасия Ракова Фото: Пресс-служба

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Дистанционный формат обучения для учеников 6-11 классов в Москве указом мэра вновь продлен, на этот раз до конца года. В связи с чем принято подобное решение правительством Москвы, о переводе отдельных младших классов на "дистанционку", а также о том, как разобщение школьников сказалось на общей ситуации с заболеваемостью коронавирусом в городе в интервью "Интерфаксу" рассказала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

- Дистанционное обучение для старшеклассников снова продлили. Что стало основой для принятия этого решения?

- К сожалению, уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве пока не снижается. Суточные показатели госпитализаций тоже остаются высокими. Имеющиеся резервные мощности позволяют нам справляться с этим объемом, но ситуация пока еще тревожная. Во временных госпиталях есть все, чтобы лечить и коронавирус, и осложнения: цифровая система ведения истории болезни пациентов, анализ КТ и рентгеновских снимков с помощью искусственного интеллекта, современнейшая лаборатория с широким спектром анализов. И мы адекватно развитию эпидемической обстановки разворачиваем дополнительные мощности. Буквально на днях в госпитале на ВДНХ мы открыли реанимационный блок на 208 коек с самым современным оборудованием. В ближайшее время он примет первых пациентов.

Анализ структуры заболевших показывает нам, что лишь две возрастные группы идут по отдельному сценарию. Доля заболевших среди тех, кто остаётся дома, не растёт в отличие от всех других групп. С начала сентября удалось сократить долю заболевших горожан старше 65 лет и школьников 6-11 классов в полтора раза. Это само по себе позитивное явление. Но есть у изоляционных мер и еще более масштабный эффект.

Мы провели анализ и примерно рассчитали, сколько людей могли бы заболеть в случае сохранения по учащимся 6-11 классов такой же тенденции роста заболеваемости, какую мы наблюдаем по младшим школьникам. В абсолютных числах – статистически более 23 тысяч детей избежали инфекции благодаря введённым мерам. Мы ранее уже говорили, что дети в полтора раза чаще, чем взрослые, становятся источниками заражения своих близких, с которыми живут вместе. Поэтому дополнительно они могли бы заразить еще порядка 4 тысяч человек. По общим подсчетам можно предположить, что всего в городе могли бы заболеть коронавирусом почти на 10% больше людей.

Опасность заражения есть не только у самих детей и их родителей, бабушек и дедушек, но и учителей, которые ежедневно ходят на работу. Мы видим, что заболевших среди педагогов младшей школы почти в два раза больше. За последние две недели заразились более 770 учителей начальных классов.

С учетом всего этого мы понимаем, что сейчас отменять эту вынужденную, но действенную меру было бы слишком рискованно. Поэтому дистанционный формат обучения продлен вплоть до окончания школьных занятий в этом календарном году.

- Как относятся к этому родители? В последние недели поступало немало сообщений от семей, недовольных дистантом?

- Конечно, сейчас многим семьям нелегко. К опасениям за здоровье свое и старших родственников добавляются переживания о детях – как они занимаются, под чьим контролем находятся и так далее. Родителям школьников всех возрастов сейчас особенно непросто.

Результаты опросов показывают, что большинство родителей поддерживают меры по дистанционному образованию старшеклассников. Есть, конечно, и те, кто хотят вопреки всему вернуть сейчас очную форму обучения. Есть и родители, которые, наоборот – просят ввести дистанционное образование для младшеклассников. Все больше москвичей стали переводить своих детей на дистант, опасаясь за их здоровье и здоровье старших членов семей. На данный момент уже более 30 тысяч учащихся начальной школы перешли на такой формат учебы по инициативе родителей.

Некоторые считают, что дети, находясь вне стен школы, бесконтрольно расхаживают по улицам и от этого у них риск заразиться больше. Но отсутствие на онлайн-уроке автоматически означает прогул. И мы видим, что большинство детей не передвигаются в это время по городу, они прилежно посещают онлайн-занятия.

Хочу подчеркнуть, что мы делаем максимум, чтобы обеспечить учащихся на дистанте. Качественный образовательный процесс не прерывается. Уроки успешно проходят по всем дисциплинам. Всего с 19 октября было проведено более 4 миллионов онлайн-уроков. 98% стабильно проходят в МЭШ, не выходя за пределы единой платформы. Учителя остаются на связи с учащимися и их родителями и вне уроков, если нужно что-то дополнительно объяснить.

- Существует мнение, что дети не болеют или болеют без симптомов? И вообще эта болезнь для них не страшна?

- К счастью, действительно, дети болеют в разы менее тяжело, чем взрослые и пожилые люди.

Всего за весь период пандемии коронавирусом переболели свыше 45 тысяч детей. Конечно, всем хорошо известно, что дети чаще являются переносчиками вируса, нежели тяжелыми пациентами. Однако за это время были госпитализированы более 2 тысяч детей, а значит они болели настолько серьезно, что им потребовалась стационарная помощь. В настоящий момент несколько десятков детей находятся в Морозовской больнице.

110 детям, к сожалению, пришлось столкнуться с тяжелейшим осложнением – мультисистемным воспалительным синдромом. Он был спровоцирован именно коронавирусной инфекцией.

То есть говорить однозначно о том, что дети не болеют коронавирусом и он для них не страшен, к сожалению, все-таки нельзя.

- А как обстоят дела с другими детскими болезнями в этом году?

- Изоляционные меры, конечно, дали неплохой "побочный эффект" – падение заболеваемости и уменьшение детского травматизма.

С начала этого года с ОРВИ и гриппом в наших учреждениях наблюдалось только 65% детей от объема прошлого года. Скорую помощь в школы вызывали в этом году почти в два раза реже. И в целом, по всем заболеваниям в стационары Москвы в этом году поступило на 30% детей меньше, чем в 2019 году - число обращений с детскими травмами уменьшилось на 33%, с отравлениями – и того больше, на 42% по сравнению с прошлым годом.

Этому есть простое объяснение: дети самого активного, самостоятельного возраста и подростки сейчас находятся дома. Хочу поблагодарить родителей, которые понимают, что ограничения связаны с необходимостью обезопасить их детей и семьи в целом от инфекции. И поэтому они делают все возможное, чтобы дети избегали мест скопления людей и соблюдали меры безопасности.