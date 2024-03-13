Аэроэкспрессы в Шереметьево в выходные марта и апреля отправятся с Савеловского вокзала

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Поезда "Аэроэкспресса" в аэропорт "Шереметьево" в выходные дни марта и апреля будут отправляться с Савеловского вокзала с остановкой на Окружной, сообщила пресс-служба перевозчика.

Изменения будут действовать 16-17, 23-24, 30-31 марта, а также 6-7, 13-14, 20-21 апреля. Они связаны с проведением плановых работ на железной дороге.

Конечной остановкой при следовании из аэропорта также будет Савеловский вокзал.

Добраться в "Шереметьево" можно также на экспресс-автобусах "Аэроэкспресса" от станции метро "Ховрино", напомнили в компании.