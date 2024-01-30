Два из трех аэропортов Москвы снизили пассажиропоток в 2023 году

Пассажиропоток "Домодедово" уменьшился в прошлом году на 6%, до 19,9 млн человек: на внутрироссийских линиях обслужено 13,9 млн (-7%), на международных - 6 млн (-3%).

Показатель "Внуково" упал на 11%, составив 14,5 млн пассажиров. При этом, если внутренние перевозки через аэропорт сократились на 36%, до 6,6 млн человек, то зарубежные, напротив, выросли на 30%, до 7,9 млн человек.

"Шереметьево" сообщало ранее о росте пассажиропотока в 2023 году на 29%, до 36,6 млн человек. Без учета детей до 2 лет, которые включены в собственную статистику аэропорта, показатель составил 36,3 млн человек, свидетельствуют данные Росавиации: 26,8 млн перевезено внутри России (+22%), 9,5 млн - за ее пределы (+51%).

По итогам 2023 года "Шереметьево", где базируется группа "Аэрофлот", сохранило статус крупнейшего аэропорта России по количеству перевезенных пассажиров. Вторым по этому показателю стало петербургское "Пулково", которое обслужило 20,4 млн человек (+12%), сместив на третью строчку "Домодедово".

В 2022 году "Пулково" с показателем 18,1 млн человек было третьим в статистике крупнейших аэропортов страны - следом за ним шло "Внуково", обслужившее 16,4 млн пассажиров.

2023 2022 2021 2019* "Шереметьево" 36,3 млн 28,2 млн 30,6 млн 49,4 млн Внутренние линии 26,8 млн 21,9 млн 21,6 млн 23 млн Международные линии 9,5 млн 6,3 млн 9 млн 26,4 млн "Пулково" 20,4 млн 18,1 млн 18 млн 19,6 млн Внутренние линии 16,9 млн 15,7 млн 15,5 млн 12,1 млн Международные линии 3,5 млн 2,4 млн 2,5 млн 7,5 млн "Домодедово" 19,9 млн 21,2 млн 25,1 млн 28,3 млн Внутренние линии 13,9 млн 15 млн 20,1 млн 16,4 млн Международные линии 6 млн 6,2 млн 5 млн 11,9 млн "Внуково" 14,5 млн 16,4 млн 18 млн 24 млн Внутренние линии 6,6 млн 10,3 млн 14,4 млн 12,7 млн Международные линии 7,9 млн 6,1 млн 3,6 млн 11,3 млн

*В таблице отсутствует статистика перевозок за 2020 год, когда была объявлена пандемия COVID-19, так как эти данные в контексте заметки не репрезентативны

Значительное сокращение пассажиропотока "Внуково" в 2023 году ранее прогнозировал совладелец аэропорта Виталий Ванцев. Аэропорт недосчитается около 3 млн человек из-за перевода половины рейсов авиакомпании "Победа" в "Шереметьево", говорил он в июльском интервью РБК.

Крупнейшей базовой авиакомпанией "Домодедово" является S7, у которой есть также региональный хаб в Новосибирске. В сентябре совладелец S7 Татьяна Филева заявила, что выручка группы от рейсов из Новосибирска в этом году приблизилась к уровню выручки от перевозок из Москвы. А в январе сообщалось, что S7 объявила о частичном сокращении численности сотрудников, работающих в Московском регионе, в том числе из-за уменьшения полетной программы из столицы.

Пятерку крупнейших аэропортов России в 2022 году с показателем 13 млн пассажиров (+17% г/г) замыкал аэропорт Сочи, который после введенных из-за ситуации на Украине ограничений остался единственным работающим в регионе аэропортом. О перевозках за 2023 год аэропорт не отчитывался, в статистике Росавиации, с которой ознакомился "Интерфакс", этих данных также нет. При этом о перевозке 13-миллионного пассажира сочинский аэропорт сообщал еще в ноябре.