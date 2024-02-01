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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:52

"Шереметьево" в июне откроет терминал D для обслуживания рейсов "Победы"

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Аэропорт "Шереметьево" в июне планирует возобновить работу терминала D для обслуживания рейсов авиакомпании "Победа", сообщила глава дирекции по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова.

"В настоящее время аэропорт "Шереметьево" проводит плановую подготовку инфраструктуры и производственных ресурсов к возобновлению обслуживания пассажиров в терминале D", - сказала она журналистам.

Сейчас рейсы "Победы", как и других авиакомпаний, обслуживаются в терминалах В и С, расположенных на северной стороне "Шереметьево". Южные терминалы аэропорта не работают: D был закрыт в марте 2022 года на фоне падения перевозок из-за санкций, F - в конце 2021 года в связи с реконструкцией (в настоящее время она приостановлена), Е - в 2020 году из-за пандемии COVID-19.

В "Шереметьево" базируются все три авиакомпании группы "Аэрофлот", включая одноименного перевозчика, "Победу" и "Россию". Обслуживание рейсов "Аэрофлота" и "России" продолжится в северных терминалах, уточнили в пресс-службе группы.

Шереметьево Победа
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