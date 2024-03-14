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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:57

Прокуратура Москвы предостерегла от участия в несогласованных акциях 17 марта

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Организация и участие в несогласованных публичных акциях на избирательных участках в полдень 17 марта могут быть квалифицированы как нарушение избирательного законодательства, за которое грозит уголовная ответственность, заявили в прокуратуре Москвы.

Прокуратура в ходе мониторинга интернета, в том числе соцсетей, "выявила публикации, содержащие призывы в адрес неограниченного круга лиц" одновременно прибыть на избирательные участки столицы для участия в 12:00 17 марта в несогласованных публичных массовых мероприятиях "с целью нарушения избирательного законодательства", говорится в сообщении надзорного ведомства.

Как отметили в ведомстве, "ни сами указанные публичные массовые мероприятия, ни места их проведения в установленном законом порядке с органами исполнительной власти города не согласованы, в связи с чем организация и участие в данных массовых мероприятиях являются наказуемыми по действующему законодательству Российской Федерации".

"Поскольку данные незаконные действия могут воспрепятствовать свободному осуществлению гражданами своих избирательных прав и работе избирательных комиссий разъясняем, что за их совершение ст. 141 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность", - заключили в прокуратуре.

Москва
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