Досрочно на выборах президента проголосовали около 2 млн человек

ЦИК отпечатал к выборам всего 113 574 550 избирательных бюллетеней

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - На президентских выборах досрочно проголосовали около двух миллионов человек, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. На заседании она представила доклад о готовности к выборам.

"Всего на сегодняшний день досрочно проголосовали около 2 млн избирателей. Интересно, что в Еврейской автономной области досрочное голосование только один день - именно сегодня. То есть сегодня у нас последний день, когда проводится досрочное голосование, завтра уже будет основное", - сказала она.

По ее словам, с 1 марта досрочное голосование проходило на некоторых участках за рубежом: "Оно проводилось на 67 избирательных участках в 45 странах, чтобы обеспечить права наших избирателей, которые находятся где-то вдали".

К президентским выборам всего изготовлено 113 574 550 избирательных бюллетеней. Каждый бюллетень защищается специальным знаком - маркой.

"Все бюллетени доставлены, все на местах во всех 89 субъектах РФ", - отметила Памфилова.

Всего по России для работы на выборах аккредитованы 12 645 представителей от 2 458 СМИ. В ЦИК аккредитованы 1 447 представителей из 90 СМИ, примерно 50% - представители зарубежных СМИ.