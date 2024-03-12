В РФ начинает действовать запрет на публикацию соцопросов к выборам президента

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Запрет на публикацию результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов президентских выборов и других исследований, связанных с предстоящими выборами, начинает действовать с 12 марта на всей территории России; он продлится до завершения голосования 17 марта.

Как ранее сообщили "Интерфаксу" в ЦИК РФ, такой запрет начинает действовать за пять дней до последнего дня голосования, то есть за пять дней до 17 марта.

Голосование на выборах президента РФ пройдет в течение трех дней - с 15 по 17 марта. ЦИК зарегистрировал кандидатами на предстоящих выборах главу партии ЛДПР Леонида Слуцкого, вице-спикера Госдумы, члена партии "Новые люди" Владислава Даванкова, депутата Госдумы (фракция КПРФ) Николая Харитонова и действующего главу государства, самовыдвиженца Владимира Путина.