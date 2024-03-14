Зампред МГИК сообщил о полной готовности Москвы к президентским выборам

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Столица полностью готова к проведению выборов президента, сообщил в четверг заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Дмитрий Реут.

"Мы под руководством ЦИК проделали огромный объем работы по подготовке предстоящего голосования. Нам за нашу работу не стыдно, мы не подведем ни страну, ни москвичей, ни наш город. Москва к выборам полностью готова", - сказал Реут в ходе процедуры деления ключей шифрования в ЦИК в режиме ВКС.

Он уточнил, что при подготовке к выборам были проработаны сценарии для самых разных ситуаций, включая временную приостановку работы электронного голосования. Если система временно приостановит работу, все участки готовы к голосованию при помощи бумажных бюллетеней. По словам Реута, на этот случай подготовлено необходимое для всех избирателей количество бюллетеней. На всех участках установлены ящики для голосования.

Все члены УИК готовы перейти на голосование "бумагой", продолжая вести список избирателей в электронном формате, чтобы при включении системы электронного голосования все голоса сразу поступили в блокчейн, а возможность попытки повторного голосования была исключена.

Во вторник МГИК утвердил пять хранителей ключей: руководителя общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадима Ковалева, члена ЦИК РФ Людмилу Маркину, заместителя председателя МГИК Дмитрия Реута, председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова, председателя совета муниципальных образований Москвы Владимира Дудочкина.

Сбор ключей для расшифровки результатов онлайн-голосования состоится в 17 марта в 20:15.

Голосование на выборах президента РФ пройдет с 15 по 17 марта. ЦИК зарегистрировал кандидатами на выборах главу партии ЛДПР Леонида Слуцкого, вице-спикера Госдумы, члена партии "Новые люди" Владислава Даванкова, депутата Госдумы (фракция КПРФ) Николая Харитонова и действующего главу государства, самовыдвиженца Владимира Путина.

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в 28 регионах РФ пройдет на федеральной платформе, а также в Москве - на собственной платформе.