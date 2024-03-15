В Москве проголосовали почти 3 миллиона избирателей

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - В Москве в первый день выборов президента проголосовали около 3 миллионов человек, сообщили в городском Общественном штабе по наблюдению за выборами и назвали эту явку беспрецедентной.

Явка почти вдвое превысила явку в первый день выборов мэра столицы в 2023 году (около 1,5 млн человек), отметили в штабе.

"За первый день выборов в Москве было выдано порядка трех млн электронных и бумажных бюллетеней для голосования. Это свидетельствует о высоком уровне интереса к выборам со стороны жителей столицы. Такому росту явки способствовало в том числе использование современных технологий: онлайн-голосования и удобных терминалов на избирательных участках", - сказал зампредседателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут.

Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев сообщил, что серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на ход голосования, не зафиксировано.

По данным сервиса по наблюдению за электронным голосованием на 20:00, в Москве было получено 2 366 324 бюллетеня.

Реут сообщил "Интерфаксу", что все бюллетени, которые были испорчены на избирательных участках в столице, будут сохранены. "Все опечатано, если будут читаемы, их учтут", - отметил он.