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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:41

Общая явка на выборах президента РФ, включая ДЭГ, превысила 38%

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - На данным момент общая явка на выборах президента Российской Федерации, включая дистанционное электронное голосование (ДЭГ), превысила 38%, сообщил заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев.

"Вместе с дистанционным электронным голосованием явка составила 38,35%. Это общая явка по стране", - сказал он на заседании ЦИК в субботу.

Булаев уточнил, что это данные на 8:00 16 марта.

По его словам, на федеральной платформе электронного голосования бюллетени получили 79% избирателей из записавшихся, "проголосовали чуть меньше".

"Эта явка свидетельствует о том, что люди политически активные и у них есть возможность проголосовать удобным для них способом", - сказал Булаев.

В целом, отметил зампред ЦИК, голосование на выборах идет в штатном режиме, все комиссии открыты и работают.

ЦИК РФ Николай Булаев
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