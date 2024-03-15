ЦИК отметил рост явки на избирательных участках до 29,25%

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - На участках на президентских выборах к 20:00 в первый день голосования явка составила 29,25%, сообщает сайт Центризбиркома России.

Кроме того, 3 219 209 избирателей проголосовали с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на федеральной платформе. Это 68% от общего числа подавших заявления. Всего заявления для участия в онлайн-голосовании на федеральной платформе подали 4 767 994 человека.

Отдельно оцениваются данные в Москве, где используется своя платформа ДЭГ. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова утром отмечала, что в столице онлайн-голосование предпочитают около 80% избирателей, решивших проголосовать.