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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:41

Минцифры оценило явку на федеральной платформе ДЭГ уже в 65%

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - На федеральной платформе онлайн-голосования за кандидатов в президенты свои голоса отдали уже 65% зарегистрировавшихся для этого граждан, сообщило Минцифры.

"В дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) приняли участие более 3 млн чел. Это 65% подавших заявление на Госуслугах и включенных в список избирателей ДЭГ. Проголосовать на платформе ДЭГ можно до 17 марта, 20:00 по местному времени", - сказано в сообщении.

По словам замглавы Минцифры Олега Качанова, большая часть участников ДЭГ голосовала сразу после открытия электронных избирательных участков: уже к 9:00 по Москве проголосовали 20% зарегистрированных на портале пользователей.

"При этом платформа ДЭГ в течение дня периодически подвергалась кибератакам. Система успешно справилась с нагрузкой. Мы продолжаем контролировать ситуацию", - сказал Качанов.

Федеральная платформа ДЭГ задействована в 28 регионах, Москва голосует онлайн на собственной платформе.

Минцифры ДЭГ Москва Олег Качанов
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