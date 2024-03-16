Явка на федеральной платформе ДЭГ превысила 80%

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - 3,8 млн человек проголосовали онлайн на выборах президента РФ на платформе ДЭГ, говорится в сообщении Минцифры России.

"Явка избирателей в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) к 11 утра по московскому времени 16 марта составила 82%. Свои голоса на платформе отдали 3,8 млн чел. Проголосовать на выборах президента с помощью платформы ДЭГ можно до 20:00 17 марта по местному времени", - говорится в сообщении.

По данным Минцифры, в топ регионов по явке на платформе ДЭГ вошли: Камчатский край (91%), Алтайский край (84%), Белгородская, Курская, Липецкая и Томская области (83%), Вологодская область и Чувашия (по 82%), а также Свердловская область с 81% проголосовавших из ранее зарегистрированных.

"Если вы не подавали заявление на участие в ДЭГ, сделать выбор можно на своем избирательном участке. Для москвичей онлайн-голосование организовано на региональном портале", - сказано в релизе.

Выборы президента РФ проходят 15-17 марта.

Жители 29 регионов могут отдать свои голоса онлайн. Для голосования на платформе vybory.gov.ru нужно было заранее подать заявление на Госуслугах. Москвичи могут сделать выбор на портале mos.ru.