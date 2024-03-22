Первые пострадавшие в Crocus City Hall поступили в медицинские учреждения

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Первые пострадавшие в результате стрельбы в Crocus City Hall поступили в медицинские учреждения, сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.

Медики эвакуировали двоих человек в Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии имени академика Чазова Минздрава РФ. Они в состоянии средней степени тяжести, сказал Кузнецов журналистам.

На месте ЧП работают более 50 бригад скорой помощи и службы медицины катастроф.

Как сообщили ранее в центре общественных связей ФСБ, по предварительным данным, перед началом концерта российской музыкальной группы в комплексе Crocus City Hall в подмосковном Красногорске началась стрельба, возник пожар. Есть погибшие и пострадавшие.