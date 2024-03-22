Дептранс опроверг сообщения об ограничении выхода со станции метро "Мякинино"

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Информация об ограничении выхода людей со станции столичного метрополитена "Мякинино", ведущей к Crocus City Hall, не соответствует действительности, сообщили в телеграм-канале столичного департамента транспорта. Сообщается, что станция работает в штатном режиме.

Как сообщили ранее в центре общественных связей ФСБ, по предварительным данным, перед началом концерта российской музыкальной группы в комплексе Crocus City Hall началась стрельба, и возник пожар.

По предварительной информации, в результате теракта на данный момент имеется 40 погибших и более 100 пострадавших, сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте, сообщали в СКР.