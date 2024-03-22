Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 00:08

Дептранс опроверг сообщения об ограничении выхода со станции метро "Мякинино"

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Информация об ограничении выхода людей со станции столичного метрополитена "Мякинино", ведущей к Crocus City Hall, не соответствует действительности, сообщили в телеграм-канале столичного департамента транспорта. Сообщается, что станция работает в штатном режиме.

Как сообщили ранее в центре общественных связей ФСБ, по предварительным данным, перед началом концерта российской музыкальной группы в комплексе Crocus City Hall началась стрельба, и возник пожар.

По предварительной информации, в результате теракта на данный момент имеется 40 погибших и более 100 пострадавших, сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте, сообщали в СКР.

Москва Красногорск Метрополитен Crocus City Hall
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Нападение на Crocus City Hall

"Яндекс Такси" сделал бесплатными поездки из района Crocus City Hall

"Яндекс Такси" сделал бесплатными поездки из района Crocus City Hall
Нападение на Crocus City Hall

Дело о теракте возбуждено по факту стрельбы в Crocus City Hall

Нападение на Crocus City Hall

РЖД усилили меры безопасности в поездах и на вокзалах из-за Crocus City Hall

Нападение на Crocus City Hall

В Москве отменили все массовые мероприятия в эти выходные

В Москве отменили все массовые мероприятия в эти выходные
Нападение на Crocus City Hall

Меры безопасности усилены в аэропортах Москвы

Для эвакуации людей к Crocus City Hall направлены автобусы большой вместимости

Нападение на Crocus City Hall

В оперслужбах сообщили о втором взрыве в Crocus City Hall

Нападение на Crocus City Hall

МЧС сообщило о выводе сотни человек из Crocus City Hall

Нападение на Crocus City Hall

Музыканты группы "Пикник" не пострадали в результате ЧП в Crocus City Hall

Нападение на Crocus City Hall

Площадь пожара в Crocus City Hall может составлять до 3 тыс. квадратных метров