"Яндекс Такси" сделал бесплатными поездки из района Crocus City Hall

За оплаченные ранее поездки из этого района сервис вернет деньги в полном объеме

Дорожная ситуация в окрестностях концертного зала "Крокус Сити Холл" Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Сервис "Яндекс Такси" сделали бесплатными для пассажиров все поездки из района Крокус Сити Холл, за оплаченные ранее поездки средства будут возвращены в полном объеме в течение следующих двух дней, сообщили в столичном департаменте транспорта со ссылкой на компанию Яндекс.

"Как сообщили в компании "Яндекс", "Яндекс Такси" сделали бесплатными для пассажиров все поездки из района Крокус Сити Холл. За оплаченные ранее поездки из этого района сервис вернет деньги в полном объеме в течение следующих двух дней", - говорится в телеграм-канале департамента.

Коэффициент на поездки в такси был повышен только в первые минуты. Благодаря совместной работе правительства Москвы и компании "Яндекс" оперативно были приняты все меры по его снижению, отметили в ведомстве.

Как сообщили ранее в центре общественных связей ФСБ, по предварительным данным, перед началом концерта российской музыкальной группы в комплексе Crocus City Hall началась стрельба, возник пожар. Есть погибшие и пострадавшие.