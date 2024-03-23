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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 07:39

Председатель Мосгордумы просит сдать кровь для пострадавших в Crocus City Hall

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Жителей столицы попросили сдать донорскую кровь для пострадавших в результате теракта в "Крокус сити холле".

"После сегодняшней трагедии в "Крокусе" многим пострадавшим требуется донорская кровь. Прошу вас сдать кровь для раненых! Сейчас это очень важно, это вопрос жизни и смерти десятков людей", - написал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что Центр крови ФМБА России будет осуществлять прием доноров крови и ее компонентов в субботу с 08:30. Кроме того, кровь можно сдать в донорских центрах на улице Поликарпова, дом 14, строение 1, улице Бакинская, дом 31 и на улице Шаболовка, дом 57.

Хроника 22 – 23 марта 2024 годаНападение на Crocus City Hall
Мосгордума Алексей Шапошников Crocus City Hall
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