Председатель Мосгордумы просит сдать кровь для пострадавших в Crocus City Hall

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Жителей столицы попросили сдать донорскую кровь для пострадавших в результате теракта в "Крокус сити холле".

"После сегодняшней трагедии в "Крокусе" многим пострадавшим требуется донорская кровь. Прошу вас сдать кровь для раненых! Сейчас это очень важно, это вопрос жизни и смерти десятков людей", - написал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что Центр крови ФМБА России будет осуществлять прием доноров крови и ее компонентов в субботу с 08:30. Кроме того, кровь можно сдать в донорских центрах на улице Поликарпова, дом 14, строение 1, улице Бакинская, дом 31 и на улице Шаболовка, дом 57.