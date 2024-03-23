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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:03

Прооперированы практически все тяжело пострадавшие в теракте в Красногорске

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что все пациенты, находящиеся в тяжелом состоянии в результате теракта в Crocus City Hall в Московской области, переведены в реанимацию, проведены почти все операции.

"Что касается работы здесь (в Центре медицины катастроф - ИФ) (...) помощь оказывается, в данный момент прошли практически все операции. Больные, которые тяжелые, переведены в реанимации. И идет оказание медицинской помощи по всем стандартам ее оказания", - сказала Голикова журналистам.

Зампред правительства также сообщила, что сейчас проводится оценка ситуации в лечебных учреждениях и Москвы, и Московской области.

"Мы постоянно находимся на связи с коллегами из Москвы здесь, в Московской области, и оцениваем ситуация с пострадавшими. Если будет хоть какая-то необходимость в маршрутизации пациентов в лечебные учреждения более высокого уровня федеральные, то, соответственно, этот перевод будет осуществлен", - сообщила она.

По словам Голиковой, крови для пострадавших достаточно. Но, если у граждан есть желание прийти на донорские пункты, это можно только приветствовать, добавила она.

Нападение на Crocus City Hall

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Хроника 22 – 23 марта 2024 годаНападение на Crocus City Hall
Татьяна Голикова Федеральный центр медицины катастроф Crocus City Hall
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