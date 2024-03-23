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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 12:07

В списке Минздрава Подмосковья 37 погибших при теракте в Crocus City Hall

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Минздрав Московской области опубликовал список погибших в результате теракта в Crocus City Hall, в нем значится 37 человек.

Ведомство просит всех, кто увидит в списках погибших своего родственника или знакомого, позвонить на горячую линию 122-0. Для звонков из Москвы: 8 (800) 550-50-30.

Ранее Минздрав Московской области сообщал, что в списке пострадавших, находящихся в больницах Москвы и Подмосковья, числятся 126 человек. Они поступили в 4 подмосковных и 17 московских медицинских учреждения, среди них НИИ имени Склифосовского, ГКБ имени Боткина и ГКБ имени Вересаева, где находятся 14 пациентов в крайне тяжелом состоянии. В тяжелом состоянии в больницах находятся более 45 пострадавших, 36 - в состоянии средней степени тяжести.

По данным Следственного комитета России, число жертв теракта в Crocus City Hall на данный момент достигло 93 человек.

Нападение на Crocus City Hall

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Хроника 22 – 23 марта 2024 годаНападение на Crocus City Hall
Crocus City Hall Подмосковье Минздрав Подмосковья
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