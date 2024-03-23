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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 12:07

СКР сообщил о 93 погибших в результате теракта в Crocus City Hall

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Количество погибших в результате теракта в подмосковном Crocus City Hall выросло до 93 человек, сообщили в Следственном комитете РФ (СКР).

"На данный момент установлено, что количество погибших составляет 93 человека. Число погибших еще возрастет", - говорится в сообщении, размещенном в субботу в телеграм-канале ведомства.

По предварительным данным следствия, "причинами гибели людей стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения".

"Также установлено, что террористы применяли легковоспламеняющуюся жидкость для поджога помещений концертного зала, где находились зрители, в том числе раненые", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что предварительные итоги осмотра помещений концертного зала "свидетельствуют о том, что террористы при нападении использовали автоматическое оружие, которое наряду с оставленными ими боеприпасами обнаружено и изъято следователями СКР".

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Как отмечается, "по данным вещественным доказательствам в настоящее время проводятся баллистическая, генетическая и дактилоскопическая экспертизы".

Продолжается осмотр помещений концертного зала и изъятие вещественных доказательств по мере расчистки экстренными службами завалов, изучаются записи с камер видеонаблюдения, начата работа с потерпевшими, добавили в СКР.

Вечером 22 марта перед началом концерта в подмосковном Crocus City Hall в здание ворвались неизвестные мужчины в камуфляжной одежде и начали стрельбу. В здании возник пожар. СКР расследует уголовное дело о теракте (статья 205 УК РФ).

Последствия теракта в Crocus City Hall

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Хроника 22 – 23 марта 2024 годаНападение на Crocus City Hall
СКР Crocus City Hall
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