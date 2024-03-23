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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 13:47

Crocus City Hall заявил о предоставлении всей необходимой информации экстренным службам

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Представители Crocus City Hall находятся в постоянном контакте с оперативным штабом и предоставляют всю необходимую информацию экстренным службам.

"Произошедшее в концертном зале Крокус Сити Холл - это личная трагедия для нас. Мы выражаем глубокие соболезнования семьям погибших в этот день, 22 марта. (...) Мы находимся в постоянном контакте с оперативным штабом, развернутым вблизи "Крокус Сити Холла", (...) и предоставляем всю необходимую информацию и содействие экстренным службам", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Crocus City Hall.

"Всем пострадавшим, за чьи жизни сейчас борются врачи, Желаем скорейшего восстановления", - сказано в сообщении.

По последним данным СКР, число погибших в результате теракта в подмосковном концертном зале Crocus City Hall составило 115 человек.

Последствия теракта в Crocus City Hall

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Хроника 22 – 23 марта 2024 годаНападение на Crocus City Hall
Crocus City Hall
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