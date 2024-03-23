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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 12:07

В Брянской области задержаны 4 человека, совершившие теракт в Crocus City Hall

В Брянской области задержаны 4 человека, совершившие теракт в Crocus City Hall
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Четыре террориста, участвовавшие в нападении на Crocus City Hall в Подмосковье, задержаны в Брянской области, они пытались перейти российско-украинскую границу, имели контакты с украинской стороной, заявили в центре общественных связей ФСБ России.

"В результате действий спецслужб и правоохранительных органов задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов, принимавших непосредственное участие в осуществлении теракта в комплексе "Крокус", - сообщили в субботу в ЦОС ФСБ.

Отмечается, что ведется работа по выявлению пособнической базы.

В спецслужбе заявили, что "после совершения теракта преступники пытались скрыться, продвигаясь на машине в сторону российско-украинской границы".

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"В результате слаженных действий специальных и правоохранительных ведомств с разницей в несколько часов в Брянской области были задержаны все четверо террористов. В настоящее время они этапируются в Москву", - заявили в ЦОС ФСБ.

При этом в спецслужбе подчеркнули, что ведется работа по выявлению всех обстоятельств теракта - "уже установлено, что теракт был тщательно спланирован, оружие, применявшееся террористами, было заранее приготовлено в тайнике".

"После совершения теракта преступники намеревались перейти российско-украинскую границу, имели соответствующий контакт на украинской стороне", - заявили в ЦОС ФСБ.

В спецслужбе отметили, что расследование теракта продолжается.

Последствия теракта в Crocus City Hall

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Хроника 22 – 23 марта 2024 годаНападение на Crocus City Hall
ФСБ РФ Crocus City Hall
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