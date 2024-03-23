СКР приступил к допросу задержанных по подозрению в совершении теракта в Подмосковье

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Следователи приступили к допросу лиц, задержанных в Брянской области по подозрению в совершении теракта в Crocus City Hall, сообщается в субботу в телеграм-канале Следственного комитета РФ (СКР).

"Спецслужбами в Брянской области, недалеко от границы с Украиной задержаны четверо подозреваемых из числа лиц, совершивших теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл". Следователи СКР приступили к работе с ними", - говорится в сообщении.

Вечером 22 марта перед началом концерта в подмосковном Crocus City Hall в здание ворвались неизвестные мужчины в камуфляжной одежде и начали стрельбу. В здании возник пожар. По последним данным СКР, погибли 93 человека, более 100 были госпитализированы.

СКР расследует уголовное дело о теракте (статья 205 УК РФ).

Днем в субботу пресс-служба Кремля сообщила, что директор ФСБ России Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в осуществлении теракта.