Подмосковный центр помощи пострадавшим от теракта будет работать круглосуточно

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Центр помощи пострадавшим и родственникам погибших в результате теракта в Crocus City Hall в Красногорске будет работать круглосуточно, сообщила в субботу министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

"На сегодняшний день здесь работают почти 100 сотрудников, 18 психологов, более 20 операторов на телефоне. Мы стараемся максимально оказать помощь пострадавшим в этом теракте. (...) Центр будет работать круглосуточно", - отметила она в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Как сообщалось, семьи погибших получат по 3 млн рублей, пострадавшие, находящиеся в стационаре, - по 1 млн рублей; по 500 тыс. рублей получат пострадавшие, которые получили лечение амбулаторно.

В областном Минсоце "Интерфаксу" уточнили, что выплаты поступят на счет семьям погибших и пострадавшим по спискам Минздрава Московской области, для этого необходимо написать заявление с указанием реквизитов банка, куда производить выплату. Родственникам погибших необходимо предоставить документ, подтверждающий родство.

Заявление можно написать в Центре помощи, который открылся утром в БЦ "Кубик" в помещениях фонда "Защитники отечества" в Красногорске или в МФЦ округа.

Ранее сообщалось, что в медучреждениях Москвы и Подмосковья находятся более 100 человек, пострадавших в Crocus City Hall.