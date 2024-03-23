Страховые компании вводят упрощенный порядок для заявлений пострадавших в Crocus

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Ведущие страховые компании сообщили о введении упрощенного порядка рассмотрения заявлений на выплаты по договорам страхования здоровья и имущества для пострадавших в Crocus City Hall и их наследников, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе страховых компаний.

Выплаты клиентам страховщиков Сбербанка "будут производиться на основании минимального количества документов. Консультации по урегулированию страховых случаев и порядку страховых выплат можно получить по круглосуточному телефону 900 (звонки по России бесплатны)".

Урегулирование убытков клиентов Сбербанк Страхования жизни "пройдёт с использованием данных ЗАГС, что позволит не запрашивать документы у пострадавших", пояснили агентству в пресс-службе страховщика жизни.

Заявить о страховом случае можно в приложении Сбербанк онлайн в разделе "Страхование" или в мобильном приложении "СберСтрахование".

Клиенты "Сбербанк Страхования жизни" также могут сообщить о страховом случае и на сайте Сбербанк Страхования в разделе "Заявить о страховом случае". Онлайн-ассистент поможет подать заявление за несколько минут.

Кроме того, сам Сбербанк сообщил на сайте в субботу об открытии специального счета для сбора средств пострадавшим в Crocus City Hall.

"Ингосстрах" также проинформировал, что "для клиентов, чье здоровье или имущество пострадало в результате этой трагедии в Crocus City Hall компанией введено упрощенное урегулирование убытков".

Дистанционное урегулирование доступно в мобильном приложении IngoMobile. Заявления от клиентов также принимаются и в офисах "Ингосстраха".

Для оказания психологической помощи "Ингосстрах" открыл дополнительные консультации кризисных психологов.