Число обратившихся за медпомощью в результате теракта в Crocus выросло до 140

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - По данным на 19:00 субботы количество пострадавших при теракте в Crocus City Hall выросло до 140, следует из обновленных списков министерства здравоохранения Московской области.

В больницах остаются 105 человек, 32 получают медпомощь амбулаторно. В графе "выписано" значатся трое человек.

Теракт в концертном зале Crocus City Hall в подмосковном Красногорске произошел вечером в пятницу, когда несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта, а также устроили пожар. По последним данным, в результате погибли 133 человека.