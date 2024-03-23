МЧС РФ начало публиковать списки погибших при теракте в Crocus City Hall
Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - В МЧС РФ начали публиковать списки с данными погибших во время теракта в Crocus City Hall в подмосковном Красногорске.
Согласно опубликованному на сайте министерства "предварительному списку погибших в связи с ситуацией в Московской области по состоянию на 17:00 (по данным Минздрава России)", опознаны 13 погибших.
В ведомстве уточнили, что список будет дополняться.
В минувшую пятницу перед началом концерта в Crocus City Hall неизвестные мужчины в камуфляжной одежде ворвались в здание и открыли стрельбу. В результате теракта, по последним данным, 133 человека погибли и более 100 пострадали.