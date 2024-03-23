Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 16:29

МЧС РФ начало публиковать списки погибших при теракте в Crocus City Hall

МЧС РФ начало публиковать списки погибших при теракте в Crocus City Hall
Фото: Денис Воронин/Агентство "Москва"

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - В МЧС РФ начали публиковать списки с данными погибших во время теракта в Crocus City Hall в подмосковном Красногорске.

Согласно опубликованному на сайте министерства "предварительному списку погибших в связи с ситуацией в Московской области по состоянию на 17:00 (по данным Минздрава России)", опознаны 13 погибших.

В ведомстве уточнили, что список будет дополняться.

В минувшую пятницу перед началом концерта в Crocus City Hall неизвестные мужчины в камуфляжной одежде ворвались в здание и открыли стрельбу. В результате теракта, по последним данным, 133 человека погибли и более 100 пострадали.

Нападение на Crocus City Hall

17
Хроника 22 – 23 марта 2024 годаНападение на Crocus City Hall
МЧС РФ Crocus City Hall Красногорск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Нападение на Crocus City Hall

Банки РФ пообещали списать всю задолженность погибших и пострадавших в Crocus

Банки РФ пообещали списать всю задолженность погибших и пострадавших в Crocus
Нападение на Crocus City Hall

Краснов заявил, что иностранные коллеги готовы сотрудничать с РФ в борьбе с террором

Закон об установке флага РФ в вузах и детсадах подписан президентом

Нападение на Crocus City Hall

В МВД РФ опровергли слухи, что задержанные по делу Crocus оказались россиянами

Нападение на Crocus City Hall

Бастрыкин поручил представить к награде мужчину, обезвредившего террориста в Crocus

Бастрыкин поручил представить к награде мужчину, обезвредившего террориста в Crocus

Борисов сказал, что перенесенный запуск "Союза МС-25" прошел штатно

Нападение на Crocus City Hall

Голикова заявила о крайне тяжелом состоянии 16 пострадавших при теракте в Crocus

Нападение на Crocus City Hall

Число жертв теракта в Crocus City Hall возросло до 133

В Белгородской области за две недели от атак ВСУ погибли 24 человека

Нападение на Crocus City Hall

Путин заявил, что террористы после атаки на Crocus City Hall ехали на Украину

Путин заявил, что террористы после атаки на Crocus City Hall ехали на Украину