МЧС РФ начало публиковать списки погибших при теракте в Crocus City Hall

Фото: Денис Воронин/Агентство "Москва"

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - В МЧС РФ начали публиковать списки с данными погибших во время теракта в Crocus City Hall в подмосковном Красногорске.

Согласно опубликованному на сайте министерства "предварительному списку погибших в связи с ситуацией в Московской области по состоянию на 17:00 (по данным Минздрава России)", опознаны 13 погибших.

В ведомстве уточнили, что список будет дополняться.

В минувшую пятницу перед началом концерта в Crocus City Hall неизвестные мужчины в камуфляжной одежде ворвались в здание и открыли стрельбу. В результате теракта, по последним данным, 133 человека погибли и более 100 пострадали.