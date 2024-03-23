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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 20:12

Число погибших при теракте в Crocus City Hall в поименном списке МЧС выросло до 29

Число погибших при теракте в Crocus City Hall в поименном списке МЧС выросло до 29
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Количество установленных лиц, погибших во время теракта в Crocus City Hall в подмосковном Красногорске, увеличилось до 29.

Ранее в списках МЧС по состоянию на 17:00 значились имена 13 граждан.

Как сообщалось, в МЧС РФ начали публиковать списки с данными погибших во время теракта в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске.

В ведомстве уточнили, что список будет обновляться по мере верификации личностей погибших судмедэкспертами.

Вечером 22 марта в подмосковный "Крокус Сити Холл" перед началом концерта ворвались неизвестные мужчины в камуфляжной одежде и начали стрельбу.

СКР расследует уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). По последним данным, в ходе теракта погибли 133 человека.

Нападение на Crocus City Hall

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Хроника 22 – 23 марта 2024 годаНападение на Crocus City Hall
Красногорск МЧС РФ Crocus City Hall
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