Число погибших при теракте в Crocus City Hall в поименном списке МЧС выросло до 29

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Количество установленных лиц, погибших во время теракта в Crocus City Hall в подмосковном Красногорске, увеличилось до 29.

Ранее в списках МЧС по состоянию на 17:00 значились имена 13 граждан.

Как сообщалось, в МЧС РФ начали публиковать списки с данными погибших во время теракта в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске.

В ведомстве уточнили, что список будет обновляться по мере верификации личностей погибших судмедэкспертами.

Вечером 22 марта в подмосковный "Крокус Сити Холл" перед началом концерта ворвались неизвестные мужчины в камуфляжной одежде и начали стрельбу.

СКР расследует уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). По последним данным, в ходе теракта погибли 133 человека.