Число жертв теракта в Crocus City Hall возросло до 133

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Общее число жертв на месте теракта в Crocus City Hall возросло до 133 человек, сообщается в субботу в телеграм-канале Следственного комитета РФ.

"В ходе разбора завалов в концертном зале "Крокус Сити Холл" число погибших в результате теракта увеличилось до 133 человек. Поисковые работы продолжаются", - говорится в сообщении.

В пятницу, 22 марта, перед началом концерта в Crocus City Hall неизвестные мужчины в камуфляжной одежде ворвались в здание и открыли стрельбу. В результате теракта, по последним данным, 115 человек погибли и более 100 пострадали.

В настоящее время, по данным МЧС, в здании осуществляется разбор завалов и проливка очагов возгорания на площади 500 кв.м.