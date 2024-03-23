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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 16:29

Число жертв теракта в Crocus City Hall возросло до 133

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Общее число жертв на месте теракта в Crocus City Hall возросло до 133 человек, сообщается в субботу в телеграм-канале Следственного комитета РФ.

"В ходе разбора завалов в концертном зале "Крокус Сити Холл" число погибших в результате теракта увеличилось до 133 человек. Поисковые работы продолжаются", - говорится в сообщении.

В пятницу, 22 марта, перед началом концерта в Crocus City Hall неизвестные мужчины в камуфляжной одежде ворвались в здание и открыли стрельбу. В результате теракта, по последним данным, 115 человек погибли и более 100 пострадали.

В настоящее время, по данным МЧС, в здании осуществляется разбор завалов и проливка очагов возгорания на площади 500 кв.м.

Последствия теракта в Crocus City Hall

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Хроника 22 – 23 марта 2024 годаНападение на Crocus City Hall
МЧС Crocus City Hall СКР
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