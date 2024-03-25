Поисковую операцию в Crocus City Hall продлили до 26 марта

Фото: МЧС РФ/РИА Новости

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Поисковая операция в Crocus City Hall продлена до 17:00 26 марта, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании штаба в центре помощи родственникам погибших и пострадавшим в результате теракта. Его заявление транслировал телеканал "360".

"Очищено (в зрительном зале - ИФ), наверное, порядка двух третей точно до бетона. Остальное мы будем чистить, продлили срок поисковой операции до следующего дня, до 17 часов", - сказал Воробьев.

23 марта глава региона сообщил, что спасательная операция на месте теракта в Crocus City Hall завершена, поисковая операция продолжается.

Теракт в "Крокусе" в Красногорске произошел вечером 22 марта, когда несколько вооруженных мужчин открыли стрельбу из автоматов по посетителям концерта, а также устроили пожар. По последним данным, трагедия унесла жизни 137 человек. СКР расследует уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).