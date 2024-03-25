Из больниц Москвы выписали 16 пострадавших в Crocus City Hall

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Из больниц Москвы выписали 16 пациентов, пострадавших в результате теракта в Crocus City Hall, в больницах остаются 76 человек, из них шесть в крайне тяжелом состоянии, сообщила журналистам заммэра города Анастасия Ракова.

"Круглосуточно московские врачи делают все возможное для спасения и выздоровления пациентов. Мы наблюдаем положительную динамику по пациентам, которые были доставлены к нам в крайне-тяжелом и тяжелом состоянии. Это позволяет оказывать медицинскую помощь им уже в профильных отделениях. За последние сутки 16 пациентов были выписаны домой", - сказала она.

В числе 76 госпитализированных четыре ребенка.

Состояние шестерых врачи оценивают как крайне тяжелое, 23 - как тяжелое, добавила заммэра.

25 марта Департамент здравоохранения Москвы опубликовал список из 76 человек, которые остаются в государственных больницах города по состоянию на понедельник. 24 марта в аналогичном списке было 92 фамилии.

Ранее 25 марта министр социального развития Московской области Людмила Болатаева сообщила, что в стационарах остаются 97 пострадавших при теракте. Она уточнила, что при этом учтены больницы и Москвы, и Подмосковья, и федеральные центры.